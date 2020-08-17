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Орлан в штате Мичиган сбил правительственный беспилотник за $950

Ирина Егорова
13:52 17.08.2020
В результате атаки птицы дрон был полностью уничтожен.
Орлан в штате Мичиган сбил правительственный беспилотник за $950
© Фото: Moritz Wolf, imageBROKER.com, Globallookpress

Белоголовый орлан сбил правительственный беспилотник hantom 4 Pro Advanced стоимостью $950 в американском штате Мичиган, сообщается на сайте правительства штата. 

Инцидент произошел 21 июля, когда аналитик EGLE по качеству окружающей среды и пилот Хантер Кинг составлял карту эрозии береговой линии.

Птица оторвала дрону пропеллер, после чего тот начал стремительно терять высоту и упал в озеро Мичиган.

«Атака могла произойти из-за территориальной ссоры с электронным противником или просто из-за того, что орел был голоден», - говорится в заявлении правительства.

Дрон Phantom 4 Pro Advanced за 950 долларов больше не производится и будет заменен аналогичной моделью. Отмечается, что в результате «воздушного ДТП» орел не пострадал.

EGLE обратился в Департамент природных ресурсов штата Мичиган, чтобы узнать, может ли он направить уведомление о нарушении в адрес орла. Представитель сказал, что у агентства нет механизма или полномочий для выдачи уведомлений о корректирующих действиях отдельным диким животным, не относящимся к человеку.

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