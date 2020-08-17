Пятеро погибших: грузовик столкнулся с легковушкой в Алтайском крае

Пять человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Рубцовском районе Алтайского края. Еще один участник инцидента в настоящее время направлен в медицинское учреждение.

Смертельная авария произошла в воскресенье вечером на 265 километре трассы «Барнаул – Рубцовск» А-322. На месте происшествия столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Такую информацию предоставили в пресс-службе МЧС РФ.

Водитель грузовика был госпитализирован с травмами. Тела пяти взрослых, а именно трех мужчин и двух женщин, были обнаружены в процессе осуществления аварийно-спасательных работ.

Для работ на месте ДТП были направлены 11 человек и три единицы техники.