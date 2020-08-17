В ВОЗ назвали фактор, влияющий на смертность от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения назвали фактор, влияющий на смертность от коронавирусной инфекции. Как оказалось, это - загрязнение воздуха. Глава департамента ВОЗ по окружающей среде Мария Нейра призвала удвоить усилия по борьбе с данной проблемой.

Риск летальности в случае длительного воздействия загрязнения воздуха повышается на 7%.

«Очевидно, что если ваши легкие, которые являются основными входными воротами SARS-CoV-2, уже повреждены и уязвимы, увеличивается риск развития болезни в более тяжелой форме, так как у вас меньше защиты. И в то же время можно также отметить, что загрязнение воздуха - фактор риска при любом вирусном респираторном заболевании», - цитирует РИА Новости слова Нейры.

Она отметила, что при этом взаимосвязь загрязнения воздуха и летальности коронавируса необходимо изучать далее, чтобы более четко установить последствия и способы их предотвращения.