Косолапый беспредельщик: на Ямале медвежонок перевернул мусорный бак

Свидетелем необычного инцидента стал пользователь Сети, который записал на видео «покушение» медведя на мусорный бак. На Ямале, на окраине города Ноябрьск, около заправки медвежонок залез на мусорный контейнер в поисках еды.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как хищник опускает свою мордочку вглубь ящика и через некоторое время вылезает. При этом он ловко стоит на баке, ловя равновесие.

Видно, что зверя присутствие людей не беспокоило, что не мешало ему продолжать хулиганить дальше.