Косолапый беспредельщик: на Ямале медвежонок перевернул мусорный бак
Зверя присутствие людей не беспокоило.
© Видео: Иван Захаров, Происшествия Ноябрьск, Вконтакте © Фото: ив
Свидетелем необычного инцидента стал пользователь Сети, который записал на видео «покушение» медведя на мусорный бак. На Ямале, на окраине города Ноябрьск, около заправки медвежонок залез на мусорный контейнер в поисках еды.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как хищник опускает свою мордочку вглубь ящика и через некоторое время вылезает. При этом он ловко стоит на баке, ловя равновесие.
Видно, что зверя присутствие людей не беспокоило, что не мешало ему продолжать хулиганить дальше.