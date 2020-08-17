В МИД РФ вызвали поверенную в делах Нидерландов из-за подозрений в шпионаже

Временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг вызвана в министерство иностранных дел в связи с обнаружением в служебном автомобиле российского атташе аппаратуры слежения.

На данный момент нидерландской стороне был выражен решительный протест в связи с произошедшем.

«Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Помимо этого, в МИД подчеркнули, что подобные действия серьезно усложняют и без того непростые двусторонние отношения.





