В МИД РФ вызвали поверенную в делах Нидерландов из-за подозрений в шпионаже
На данный момент нидерландской стороне был выражен решительный протест.
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Временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг вызвана в министерство иностранных дел в связи с обнаружением в служебном автомобиле российского атташе аппаратуры слежения.
На данный момент нидерландской стороне был выражен решительный протест в связи с произошедшем.
«Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Помимо этого, в МИД подчеркнули, что подобные действия серьезно усложняют и без того непростые двусторонние отношения.