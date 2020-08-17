Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии

Сегодня, 17 августа, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили ливийский кризис.

«Вновь подчеркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН», - сообщается на сайте Кремля.

Также Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на активизацию совместных усилий в борьбе с терроризмом.

«Условлено о дальнейшей координации в интересах выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, прежде всего принятого в Москве 5 марта 2020 года Дополнительного протокола к сочинскому Меморандуму 2018 года», - сказано в сообщении.

Кроме того, рассмотрены некоторые темы двусторонней повестки дня, включая развитие торгово-экономических связей. Владимир Путин, в частности, подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских граждан в связи с тем, что авиасообщение между странами возобновлено.