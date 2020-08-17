На абордаж: морской лев решил «отдохнуть» на катере в Приморье
Животное было спокойным и не проявляло никаких признаков агрессии.
© Видео: lyalya_aleksakova, Instagram © Фото: lyalya_aleksakova, Instagram
Во Владивостоке в районе Токаревской кошки морской лев залез на борт туристического катера. Видео необычного инцидента было опубликовано в Сети.
На кадрах представлено, как сивуч спокойно сидит на корме и с любопытством разглядывает происходящее вокруг.
Морской лев во время пребывания на катере не проявлял никакой агрессии и даже не забывал позировать на камеру очевидцев.