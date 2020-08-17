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Следствие по делу Фургала продлили до 8 ноября

Ирина Егорова
12:49 17.08.2020
По решению суда, были арестованы более трех миллионов рублей и две машины экс-губернатора.
Следствие по делу Фургала продлили до 8 ноября
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил срок следствия до 8 ноября. Об этом стало известно в понедельник на заседании Мосгорсуда, где началось рассмотрение апелляционный жалобы на арест имущества Фургала.

В связи с этим были арестованы более трех миллионов рублей и два автомобиля, принадлежащие экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, в качестве обеспечительной меры по его уголовному делу.

Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля. Под арестом он должен был находиться до 9 сентября. Его обвиняют в организации серии убийств и покушений на хабаровских бизнесменов, совершенных в составе преступной группировки. По данным следствия, Фургал является фигурантом преступлений, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. К примеру, убийств и покушений на бизнесменов. Максимальное наказание по статье убийство двух и более лиц - пожизненное заключение. Фургал считает себя невиновным.

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