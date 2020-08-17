В Минтруда объяснили невозможность сделать 31 декабря выходным

В Министерстве труда разъяснили, почему 31 декабря невозможно сделать выходным днем. Оказалось, перенос рабочего дня на один из предшествующих календарных дней не может соответствовать нормам трудового законодательства.

«Статьей 110 ТК РФ определено, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Она рассчитывается от времени окончания работы накануне выходного дня до начала работы (смены) в следующий после выходного рабочий день», - говорится в сообщении ведомства.

Об этом сообщил в своем паблике глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, направивший в Минтруда соответствующее обращение. В ответе ведомства отмечается, что в процессе переноса выходных дней в 2021 году предложение Нилова планируется рассмотреть. Впервые законопроект о нерабочем 31 декабря депутаты Госдумы внесли на рассмотрение еще в ноябре 2019 года.