Суд арестовал имущество Фургала

В понедельник, 17 августа, по решению Басманного суда Москвы в рамках дела об убийствах был наложен арест на имущество бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В частности, под обеспечительный арест попали денежные средства, а также два автомобиля.

«Суд арестовал более трех миллионов рублей, более двух тысяч долларов и две машины - Toyota Land Cruiser и Lexus. Фургал обжаловал данное решение», - сообщила судья Мосгорсуда, где слушается жалоба на арест имущества бывшего губернатора.

Сергей Фургал был задержан 9 июля по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х.

На данный момент экс-губернатор находится под арестом в одном из столичных СИЗО и свою вину не признает.

По решению Владимира Путина 20 июля Фургал был отправлен в отставку в связи с утратой доверия, на место врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.