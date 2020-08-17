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Новая пандемия: описаны последствия эпидемии коронавируса

Ирина Егорова
12:20 17.08.2020
Ожирение, вызванное пандемией коронавируса, может привести к более тяжелым последствиям для здоровья, считают эксперты.
Новая пандемия: описаны последствия эпидемии коронавируса
© Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress

После пандемии коронавируса может наступить эпидемия ожирения, считают датские ученые.

Исследователи Копенгагенского и Орхусского университетов думают, что режим самоизоляции приведет к увеличению количества больных ожирением. Во-первых, создается психосоциальная незащищенность и одиночество, из-за которых человек больше ест. Во-вторых, падают доходы населения, вынуждая употреблять в пищу более доступные и вредные продукты. В-третьих, самоизолирующиеся граждане меньше двигаются, так как работают из дома.

Ожирение, вызванное пандемией коронавируса, может привести к более тяжелым последствиям для здоровья, считают эксперты. Поэтому, системе здравоохранения необходимо заранее обеспокоиться наступлением новой пандемии и выработать меры борьбы против нового заболевания, сообщает портал EurekAlert!.

К тому же, излишний вес может стать дополнительным фактором, повышающим риск смерти от коронавируса. Чрезмерная доля жировой ткани приводит к иммунной активации организма и повышенному воспалению зараженных органов. Кроме того, пациенты с лишним весом чаще других имеют и иные, сопутствующие, заболевания. Также излишек жира может спровоцировать тромбоз мелких сосудов. 

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