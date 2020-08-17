Новая пандемия: описаны последствия эпидемии коронавируса

После пандемии коронавируса может наступить эпидемия ожирения, считают датские ученые.

Исследователи Копенгагенского и Орхусского университетов думают, что режим самоизоляции приведет к увеличению количества больных ожирением. Во-первых, создается психосоциальная незащищенность и одиночество, из-за которых человек больше ест. Во-вторых, падают доходы населения, вынуждая употреблять в пищу более доступные и вредные продукты. В-третьих, самоизолирующиеся граждане меньше двигаются, так как работают из дома.

Ожирение, вызванное пандемией коронавируса, может привести к более тяжелым последствиям для здоровья, считают эксперты. Поэтому, системе здравоохранения необходимо заранее обеспокоиться наступлением новой пандемии и выработать меры борьбы против нового заболевания, сообщает портал EurekAlert!.

К тому же, излишний вес может стать дополнительным фактором, повышающим риск смерти от коронавируса. Чрезмерная доля жировой ткани приводит к иммунной активации организма и повышенному воспалению зараженных органов. Кроме того, пациенты с лишним весом чаще других имеют и иные, сопутствующие, заболевания. Также излишек жира может спровоцировать тромбоз мелких сосудов.



