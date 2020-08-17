Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с санкционной продукцией

Светлана Головина
12:17 17.08.2020
На данный момент запрет на импорт некоторых видов продукции из Евросоюза и Соединенных Штатов действует до конца 2020 года.
Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с санкционной продукцией
© Фото: Кирилл Пухляков, РИА Новости

Для борьбы с нелегальными поставками санкционной продукции в России предлагают ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта. Соответствующее предложение было  представлено на рассмотрение правительству главой Росссельхознадзора Сергеем Данквертом.

По его словам, в данном случае речь идет о конфискации автомобилей и товара, а также о запрете ввоза сроком на пять лет.

«Побороть это (нелегальные поставки. - прим. ред) можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», - отметил Данкверт.

Помимо этого, глава ведомства добавил, что с каждым годом контрабандисты действуют более изощреннее и доказать, что товар является именно санкционным, сложно. Зачастую предприниматели выдают такую продукцию за изготовленную в странах, откуда разрешены поставки в Россию, сказал Данкверт в интервью РБК.

Запрет на импорт некоторых видов продуктов из стран Евросоюза и Соединенных Штатов был введен в 2014 году в ответ на антироссийские санкции. В частности, ввозить запретили мясо, рыбу, морепродукты, сыры, овощи, фрукты и молочную продукцию.

На данный момент запрет на поставки действует до конца 2020 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
12:13 Армия
ЦПВС: российские военные не пострадали при взрыве на пути следования турецкой машины в Идлибе
12:20 В стране и мире
Новая пандемия: описаны последствия эпидемии коронавируса
11:15 В стране и мире
Правительство Белоруссии сложило полномочия
10:45 В стране и мире
В России выявлено 4 892 новых случая коронавируса за сутки
10:20 Армия
Видео
Расчеты С-400 отразили «авиаудар» условного противника в Калининградской области
Популярное
Популярное
Выдвинута новая версия происхождения коронавируса
Видео
«Атака» из глубин: на Азовском море туристы обнаружили огромные скопления медуз
Видео
В Петербурге автомобилист сбил и протащил по асфальту инспектора ГИБДД: видео
Видео
«Холодный подарок с небес»: крупный град засыпал улицы Башкирии
Видео
СМИ: полиция проверит ролик с «жонглирующим» ребенком жителем Кубани
Названы самые опасные места для отдыха на Черном море
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.