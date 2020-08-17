Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с санкционной продукцией

Для борьбы с нелегальными поставками санкционной продукции в России предлагают ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта. Соответствующее предложение было представлено на рассмотрение правительству главой Росссельхознадзора Сергеем Данквертом.



По его словам, в данном случае речь идет о конфискации автомобилей и товара, а также о запрете ввоза сроком на пять лет.

«Побороть это (нелегальные поставки. - прим. ред) можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», - отметил Данкверт.

Помимо этого, глава ведомства добавил, что с каждым годом контрабандисты действуют более изощреннее и доказать, что товар является именно санкционным, сложно. Зачастую предприниматели выдают такую продукцию за изготовленную в странах, откуда разрешены поставки в Россию, сказал Данкверт в интервью РБК.

Запрет на импорт некоторых видов продуктов из стран Евросоюза и Соединенных Штатов был введен в 2014 году в ответ на антироссийские санкции. В частности, ввозить запретили мясо, рыбу, морепродукты, сыры, овощи, фрукты и молочную продукцию.

На данный момент запрет на поставки действует до конца 2020 года.