В Орловской области возбуждено уголовное дело после ДТП с пятерыми погибшими

Уголовное дело по части пятой статьи 264 Уголовного кодекса России возбуждено после серьезного ДТП в Орловской области, в результате которого погибли пятеро человек, еще одному потребовалась госпитализация.

«Следователем МО МВД России "Мценский" возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"», - сообщила пресс-служба регионального главка МВД России на странице во «ВКонтакте».

По предварительным данным, следствие установило, что водитель Toyota Corolla не справился с управлением, после чего столкнулся с Renault Symbol, а затем с автомобилем Mazda. Водители Toyota Corolla и Renault Symbol, а также трое пассажиров погибли на месте. Еще один пассажир Renault Symbol доставлена в больницу.

ДТП произошло 16 августа в 18.24 на 320-м километре автодороги М-2 «Крым» в Мценском районе.