В Подмосковье задержали подозреваемых, обливших женщину кислотой

В подмосковном городе Пушкино задержаны двое мужчин, которые облили женщину кислотой. Подозреваемые - ранее судимые уроженцы Республики Башкортостан в 34 и 32 лет.

«В ходе следствия установлено, что один из злоумышленников следил за потерпевшей в магазине, другой ждал возле ее автомобиля. Когда женщина вернулась из торгового центра и подошла к своей машине, поджидавший мужчина облил ее предположительно кислотой, после чего сообщники скрылись на арендованной иномарке. Пострадавшая с химическими ожогами была госпитализирована», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Один из подозреваемых был задержан по месту проживания - в Королеве, другой - в Челябинской области и доставлен самолетом на территорию московского региона, уточнила Петрова.

По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Судом фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.