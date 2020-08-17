«Атака» из глубин: на Азовском море туристы обнаружили огромные скопления медуз
Отдыхающие туристы единогласно прозвали «киселем» участки воды, наиболее заполненные медузами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Туристы, отдыхающие на Азовском море, обнаружили массовое скопление медуз, которые плотно расположились в несколько слоев в прибрежных водах сразу в ряде курортных городов.
Размер одной медузы составляет около 20 сантиметров, но их оказалось слишком много. Туристы единогласно прозвали «киселем» участки воды, «оккупированные» морскими обитателями.
Зайти с берега в море в отдельных местах стало просто невозможно. Туристам приходится самостоятельно очищать путь к воде.