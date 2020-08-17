«Атака» из глубин: на Азовском море туристы обнаружили огромные скопления медуз

Туристы, отдыхающие на Азовском море, обнаружили массовое скопление медуз, которые плотно расположились в несколько слоев в прибрежных водах сразу в ряде курортных городов.

Размер одной медузы составляет около 20 сантиметров, но их оказалось слишком много. Туристы единогласно прозвали «киселем» участки воды, «оккупированные» морскими обитателями.

Зайти с берега в море в отдельных местах стало просто невозможно. Туристам приходится самостоятельно очищать путь к воде.