«Не хотят работать, мы их не заставим»: Лукашенко о бастующих рабочих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал забастовки рабочих на белорусских предприятиях.

«Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что же, мы их не заставим», - заявил он во время встречи с коллективом предприятия Минского завода колесных тягачей.

Сегодня часть работников Минского тракторного завода с сотрудниками Минского электротехнического завода имени Козлова объявили забастовку. На встречу с протестующими ранее на вертолете прибыл глава государства.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, как со стороны оппозиции, так и со стороны представителей силовых ведомств.