В Москве неизвестный расстрелял рабочих из-за поцарапанной машины

В ночь на понедельник, 17 августа, житель Москвы открыл огонь по рабочим из-за поцарапанной машины. В результате инцидента один из них скончался, второй получил ранения различной степени тяжести.

Уточняется, что причиной произошедшего является то, что водитель на тракторе задел один из автомобилей во время выполнения дорожных работ на улице Академика Анохина.

На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавшего.