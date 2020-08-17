Четыре человека погибли в ДТП в Хабаровском крае

В понедельник, 17 августа, рано утром на федеральной трассе между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре произошла страшная авария, в результате которой погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Еще трое пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Уточняется, что грузовой автомобиль на крутом повороте трассы вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом - междугородним такси - в салоне которого находились пять пассажиров.

Достать пострадавших из «смятого» микроавтобуса удалось только спустя несколько часов. На данный момент спасатели МЧС России продолжают работы по ликвидации последствий ДТП.