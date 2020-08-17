Четыре человека погибли в ДТП в Хабаровском крае
Еще трое пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В понедельник, 17 августа, рано утром на федеральной трассе между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре произошла страшная авария, в результате которой погибли четыре человека, в том числе ребенок.
Еще трое пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Уточняется, что грузовой автомобиль на крутом повороте трассы вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом - междугородним такси - в салоне которого находились пять пассажиров.
Достать пострадавших из «смятого» микроавтобуса удалось только спустя несколько часов. На данный момент спасатели МЧС России продолжают работы по ликвидации последствий ДТП.