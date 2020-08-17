Правительство Белоруссии сложило полномочия

Белорусское правительство официально сложило полномочия перед избранным президентом в соответствии с Конституцией, но продолжит работу до своего нового утверждения. Постановление Совмина опубликовано на Национальным правовом портале 15 августа и вступает в силу со дня его принятия.

Премьер-министр Роман Головченко постановил сложить полномочия правительства перед вновь избранным президентом, сообщает Sputnik Беларусь.

Одновременно президент издал указ, в соответствии с которым правительство продолжит работу до своего утверждения. Лукашенко заявлял, что состав действующего правительства останется неизменным после выборов.

Правительство после избрания президента слагает полномочия, далее подготавливаются и подписываются документы.

Также Лукашенко отметил, что начал обновлять состав правительства задолго до выборов, так что в настоящее время он почти сформирован. Он допускал, что «будут какие-то нюансы».

Напомним, что Александр Лукашенко победил на выборах президента Белоруссии, которые прошли 9 августа. По окончательным данным ЦИК республики, он набрал 80,1% голосов избирателей. Второе место заняла Светлана Тихановская - 10,12%.