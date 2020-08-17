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Правительство Белоруссии сложило полномочия

Ирина Егорова
11:15 17.08.2020
Лукашенко напомнил, что власти сообщили о формировании нового правительства заранее и показали, с кем будет работать президент после выборов.
Правительство Белоруссии сложило полномочия
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости

Белорусское правительство официально сложило полномочия перед избранным президентом в соответствии с Конституцией, но продолжит работу до своего нового утверждения. Постановление Совмина опубликовано на Национальным правовом портале 15 августа и вступает в силу со дня его принятия.

Премьер-министр Роман Головченко постановил сложить полномочия правительства перед вновь избранным президентом, сообщает Sputnik Беларусь.

Одновременно президент издал указ, в соответствии с которым правительство продолжит работу до своего утверждения. Лукашенко заявлял, что  состав действующего правительства останется неизменным после выборов.

Правительство после избрания президента слагает полномочия, далее подготавливаются и подписываются документы.

Также Лукашенко отметил, что начал обновлять состав правительства задолго до выборов, так что в настоящее время он почти сформирован. Он допускал, что «будут какие-то нюансы».

Напомним, что Александр Лукашенко победил на выборах президента Белоруссии, которые прошли 9 августа. По окончательным данным ЦИК республики, он набрал 80,1% голосов избирателей. Второе место заняла Светлана Тихановская - 10,12%.

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