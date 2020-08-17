Ректор МГУ назвал факультеты с самым высоким конкурсом

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал, на каких факультетах московского вуза фиксируется наиболее высокий конкурсный отбор.

Согласно его словам, лидерами по данному критерию среди всех многочисленных факультетов университета стали факультет «вычислительной математики и информатики», а также «механико-математический» и «биологический» факультеты.

Также ректор отметил, что множество желающих поступить наблюдается при наборе студентов на факультет психологии.

Ранее Московский государственный университет имени Ломоносова был признан 74 вузом мира в соответствии с рейтингом QS World University Rankings, что является лучшим результатом среди всех российских вузов, а также самой высокой позицией, занимаемой МГУ с 2004 года.