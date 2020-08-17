Лукашенко на вертолете прибыл на Минский завод колесных тягачей

В понедельник, 17 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на вертолете на Минский завод колесных тягачей, где запланирована встреча с коллективом предприятия на фоне сообщений о забастовке.

В то же время, рядом с проходной завода собрались уже несколько десятков человек, чтобы выразить солидарность с рабочими.

На данный момент к МЗКТ движутся еще сотни рабочих с электротехнического и тракторного заводов, пишет ТАСС.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, как со стороны оппозиции, так и со стороны представителей силовых ведомств.