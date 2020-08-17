«Настоящее августовское лето»: синоптик рассказал о погоде на неделю
В середине недели ожидаются кратковременные дожди, которые не испортят впечатления хорошей летней погоды.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
В центре погоды «Фобос» рассказали, какая погода ожидается в течение наступившей недели.
«Погода будет просто замечательной. Потепление будет постепенным. К середине недели ожидаются кратковременные дожди, которые будут носить локальный характер. Но впечатления хорошей летней погоды они не испортят. Настоящее августовского лето», - заявил «Звезде» сотрудник центра «Фобос» Александр Синенков.
Сегодня, по его словам, ожидается 21 -23 градуса тепла, а в конце недели, выходным - плюс 24-26.
На этой неделе, как ранее заявляли в Гидрометцентре, температура воды и воздуха на балтийских курортах России поднимется до редких высоких значений. Вода, например, на Куршской косе прогреется до 22-23 градусов Цельсия.