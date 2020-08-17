В стране и мире «Настоящее августовское лето»: синоптик рассказал о погоде на неделю Ирина Егорова В середине недели ожидаются кратковременные дожди, которые не испортят впечатления хорошей летней погоды. © Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press В центре погоды «Фобос» рассказали, какая погода ожидается в течение наступившей недели. «Погода будет просто замечательной. Потепление будет постепенным. К середине недели ожидаются кратковременные дожди, которые будут носить локальный характер. Но впечатления хорошей летней погоды они не испортят. Настоящее августовского лето», - заявил «Звезде» сотрудник центра «Фобос» Александр Синенков. Сегодня, по его словам, ожидается 21 -23 градуса тепла, а в конце недели, выходным - плюс 24-26. На этой неделе, как ранее заявляли в Гидрометцентре, температура воды и воздуха на балтийских курортах России поднимется до редких высоких значений. Вода, например, на Куршской косе прогреется до 22-23 градусов Цельсия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует