Женщину сбросили с балкона третьего этажа в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин по подозрению в том, что они сбросили женщину с балкона третьего этажа в поселке Шушары.

«Полицейские задержали граждан, которые причастны к падению женщины из окна», - говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по региону.

Уточняется, что информация о происшествии поступила в воскресенье, 16 августа. Пострадавшая женщина в возрасте 38 лет была госпитализирована.

На данный момент в отношении задержанных составлены административные протоколы, обстоятельства инцидента выясняются.