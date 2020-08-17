Женщину сбросили с балкона третьего этажа в Петербурге
На данный момент в отношении задержанных составлены административные протоколы, обстоятельства инцидента выясняются.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин по подозрению в том, что они сбросили женщину с балкона третьего этажа в поселке Шушары.
«Полицейские задержали граждан, которые причастны к падению женщины из окна», - говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по региону.
Уточняется, что информация о происшествии поступила в воскресенье, 16 августа. Пострадавшая женщина в возрасте 38 лет была госпитализирована.
На данный момент в отношении задержанных составлены административные протоколы, обстоятельства инцидента выясняются.