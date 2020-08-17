В стране и мире Коронавирус В России выявлено 4 892 новых случая коронавируса за сутки Ирина Егорова Пациенты с положительным тестом на COVID-19 зафиксированы в 83 регионах страны. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости За сутки число зараженных коронавирусной инфекцией в России выросло на 4 892. Общее количество зараженных в стране, учитывая новых пациентов, составляет 927 745, сообщает оперштаб. Случаи заражения зафиксированы в 83 регионах страны. «В том числе выявлено активно 1 279 (26,1%) без клинических проявлений», - уточняется в сообщении. Темп прироста составляет 0,5%. Число выздоровевших составляет 736 101 человек. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России с начала распространения заболевания было проведено свыше 32,7 миллиона тестов на выявление инфекции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует