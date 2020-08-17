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Новая реальность: как удаленка повлияла на жизнь сотрудников и работодателей

Светлана Головина
Константин Худолеев
10:31 17.08.2020
По мнению специалистов, кто-то из работников и вовсе не вернется в офис и останется дома еще надолго.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

С момента начала пандемии коронавируса работодателям пришлось в обязательном порядке переводить сотрудников на удаленную работу из дома. Одни оказались к таким переменам готовы, другим пришлось столкнуться с рядом проблем. Корреспондент «Звезды» Константин Худолеев попробовал разобраться, какие подводные камни есть у удаленки и какие меры принимаются, чтобы стабилизировать рабочий процесс.

Нино работала редактором глянцевого журнала в Москве, и с переходом на удаленку ей пришлось столкнуться с рядом проблем, в частности, переработки и сокращение заработной платы.

 «Меня предупредили - урезаем заработную плату,  но будешь работать удаленно. При этом, предупредили, что часть редакторов больше не работает и мне придется работать больше», - рассказала девушка.

Подобный расклад Нино не устроил, и она была вынуждена разорвать  трудовые отношения с организацией и уехать в родной Санкт-Петербург, после чего приняла решение перейти на фриланс.

Данная ситуация лишь подтверждает общее правило - на гребне волны оказались только те компании, которые готовы к новшествам и не проспали революцию в сфере IT, позволяющую работать не выходя из дома.

«Пандемия - не только дала проблемы для рынка труда, но и дала возможности бизнесу, компаниям, которые были готовы - они оказались в большей степени на плаву», - отметила начальник лаборатории стратегических исследований социально-трудовых отношений НИИ труда минтруда России Ольга Забелина.

По мнению специалистов, кто-то из работников и вовсе не вернется в офис и останется дома еще надолго.

Термин «удаленная работа», может быть, и не нужен в трудовом кодексе, однако там нет и самого слова удаленка, а это теперь непорядок. Законопроект уже прошел первое чтение в Государственной думе, но еще не принят, а значит пока взаимоотношения между работником и работодателем регулируются в частном порядке.

Менеджер в крупной компании, связанной с железнодорожными перевозками, Евгений Лазаренко с переходом в онлайн из дома почти не почувствовала разницы. Однако только счетчики стали «мотать» больше.

Отмечается, что  в рамках нового закона товарно-денежные отношения работников и работодателей  вне офиса тоже будут  урегулированы.

Подробнее смотрите в сюжете на сайте телеканала «Звезда».

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