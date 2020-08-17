Медиков привьют от коронавируса параллельно с третьим этапом исследований вакцины

Медицинские работники, а также лица из групп риска, будут привиты от коронавируса в первую очередь параллельно с проведением третьего, или пострегистрационного этапа исследований вакцины, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Вакцинацию начнут в августе с врачей, а через месяц прививки станут доступными для всех россиян. Всего в стране планируют охватить вакцинацией минимум 60 процентов населения и 75 процентов, если речь идет о группах риска.

Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Отмечается, что препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки. Раствор для внутримышечного введения находится в двух пробирках красного и синего цветов, один укол будет усиливать действие другого. На них указаны дата выпуска, срок годности, условия хранения - не допускается хранение размороженного препарата.