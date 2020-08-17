Мэр Антальи заразился коронавирусом

Мэр турецкой Антальи Мухиттин Беджек сообщил, что заразился COVID-19 и находится на изоляции в больнице.

«Результат проведенного мне сегодня теста на коронавирус оказался положительным. Нахожусь на изоляции в больнице», - написал Беджек в Twitter.

По его словам, он чувствует себя хорошо, а «настроение на высоте». Он также призвал носить маски и соблюдать дистанцию.

За время распространения инфекции в нашей стране COVID-19 переболели премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Многие зарубежные политики также болели коронавирусом, например, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, министр обороны Сербии Александр Вулин.