Мэр Антальи заразился коронавирусом
На данный момент глава города чувствует себя хорошо.
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Мэр турецкой Антальи Мухиттин Беджек сообщил, что заразился COVID-19 и находится на изоляции в больнице.
«Результат проведенного мне сегодня теста на коронавирус оказался положительным. Нахожусь на изоляции в больнице», - написал Беджек в Twitter.
По его словам, он чувствует себя хорошо, а «настроение на высоте». Он также призвал носить маски и соблюдать дистанцию.
За время распространения инфекции в нашей стране COVID-19 переболели премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Многие зарубежные политики также болели коронавирусом, например, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, министр обороны Сербии Александр Вулин.