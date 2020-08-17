Вода на российской Балтике прогреется до рекордных 23 градусов
На этой неделе температура воды и воздуха на балтийских курортах России поднимется до очень редких высоких значений.
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Вода в Балтийском море вблизи калининградского побережья, на Куршкой косе в ближайшее время прогреется до 22-23 градусов Цельсия. Такую информацию сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Согласно прогнозу, озвученному метеорологом, температура воздуха на балтийских курортах страны также покажет достаточно высокие значения.
В Калининградской области на неделе стоит ожидать 28 градусов тепла.
«Это связано с антициклональной погодой», - объяснил специалист РИА Новости.
Вильфанд отметил, что подобная замечательная погода для данной территории является очень редкой.