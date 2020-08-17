Россия выполнит наблюдательный полет над Финляндией

Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над Финляндией с 17 по 21 августа. Как сообщает «Красная звезда», для осуществления полета будет задействован российский самолет АН-30Б. А само инспектирование пройдет в рамках Договора по открытому небу.

«Полет будет выполняться в период с 17 по 21 августа 2020 года с аэродрома открытого неба Хельсинки-Ваптаа. Максимальная дальность полета составит 1400 километров», - сообщил изданию начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному маршруту, а финские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.