У журналистов пула Мишустина заподозрен коронавирус
Все сотрудники прессы, анализы на коронавирус которых оказались положительными, были оперативно изолированы.
© Фото: Russian Government, Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
Несколько журналистов, сопровождавших главу кабмина РФ Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, могут быть инфицированы COVID-19. О вероятном заражении свидетельствуют проведенные накануне тесты, показавшие положительный результат.
Все специалисты, у которых был заподозрен коронавирус, в настоящее время изолированы и помещены под наблюдение медиков.
«Им оказывается всестороннее содействие», - сообщил ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
Как указывают в пресс-службе, необходимые меры реагирования после получения положительных результатов на тесты были проведены оперативно.
Анализы на коронавирусную инфекцию сдавались журналистами в период «дальневосточного турне» практически каждый день.