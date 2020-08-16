Директор НИЦ Гамалеи рассказал о сроках запуска вакцины в гражданский оборот

Гражданский оборот разработанной министерством обороны России и НИЦ имени Гамалеи вакцины от коронавируса может начаться через три месяца после третьего этапа исследований препарата. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

«Я думаю, что это будет максимум сдвиг в месяц после начала пострегистрационных исследований», - отметил он в разговоре с ТАСС.

Третий этап исследований вакцины, по слова Гинцбурга, начнется через 7-10 дней.

Также директор НИЦ им. Гамалеи сообщил, что вакцину направят в несколько регионов, но в ограниченном количестве.

О регистрации препарата от коронавируса во вторник, 11 августа, объявил Владимир Путин. Накануне было запущено производство вакцины.

Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина будет эффективна от коронавирусной инфекции в течение двух лет.