СМИ: россияне смогут пополнять банковские карты на кассах магазинов

В будущем россияне смогут пополнять свои банковские карты прямо на кассах магазинов. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета «Известия».

По данным издания, несколько банков протестируют данную систему в ближайшее время, после этого будет представлен пилотный проект.

«Данный сервис мы расцениваем как весьма перспективный», - добавили в Банке России.

В ЦБ подчеркнули, что, в первую очередь, проект необходим для повышения финансовой доступности в отдаленных регионах России. Если эксперимент удастся, то людям больше не придется искать банкомат для того, чтобы положить или снять деньги.

При этом регулятор уточнил, что для запуска данной системы потребуется время, и, возможно, изменения в действующих законах.