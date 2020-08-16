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Собянин назвал сроки начала вакцинации в Москве против гриппа и ОРВИ

Виктория Ивашечкина
09:29 16.08.2020
По словам мэра столицы, в прошлом году привили около семи миллионов жителей города.
Собянин назвал сроки начала вакцинации в Москве против гриппа и ОРВИ
© Фото: FrankHoermann, SVEN SIMON, Globallookpress

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация от сезонных заболеваний, гриппа и ОРВИ, стартует в Москве 1 сентября.

По его словам, в прошлом году привили около семи миллионов жителей столицы.

«В этом году этот объем как минимум надо повторить и сделать его раньше, потому что все равно должен быть период времени, когда вакцина должна сработать, поэтому начнем это с 1 сентября», - подчеркнул Собянин в интервью для «Россия 1».

Также, по его словам, пока ситуация по коронавирусу в столице стабильная, несмотря на активную жизнь города.

«В городе в принципе стабильная ситуация, по всем показателям, это уже достижение, потому что вы уже видите, насколько активная жизнь в городе», - заявил мэр.

При этом, как отметил Собянин, не надо расслабляться, необходимо выполнять требования врачей по работе предприятий, организаций, транспорта.

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