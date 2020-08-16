Собянин назвал сроки начала вакцинации в Москве против гриппа и ОРВИ
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация от сезонных заболеваний, гриппа и ОРВИ, стартует в Москве 1 сентября.
По его словам, в прошлом году привили около семи миллионов жителей столицы.
«В этом году этот объем как минимум надо повторить и сделать его раньше, потому что все равно должен быть период времени, когда вакцина должна сработать, поэтому начнем это с 1 сентября», - подчеркнул Собянин в интервью для «Россия 1».
Также, по его словам, пока ситуация по коронавирусу в столице стабильная, несмотря на активную жизнь города.
«В городе в принципе стабильная ситуация, по всем показателям, это уже достижение, потому что вы уже видите, насколько активная жизнь в городе», - заявил мэр.
При этом, как отметил Собянин, не надо расслабляться, необходимо выполнять требования врачей по работе предприятий, организаций, транспорта.