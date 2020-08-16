Собянин рассказал об онлайн-форматах в школах на случай локальных заражений COVID-19
Мэр сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна по всем показателям.
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На случай локальных заражений коронавирусом в московских школах отработаны онлайн-форматы обучения. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.
«Надеюсь, что в целом процесс будет более стабильным», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».
В обычном режиме школы столицы заработают с 1 сентября. Мэр подчеркнул, что во всех учебных заведениях будут действовать некоторые ограничения: школьникам и учителям будут измерять температуру, проводить дезинфекцию классов и коридоров.
Также Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна по всем показателям. При этом мэр призвал не расслабляться и выполнять необходимые требования Роспотребнадзора и врачей.