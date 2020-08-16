В нескольких регионах России завершился купальный сезон

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что купальный сезон завершился в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях.

«Севернее Москвы купальный сезон точно завершился: в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях. В Санкт-Петербурге тоже», — сказал Вильфанд.

По его словам, под завершением сезона необходимо понимать окончание его для детей из-за холодной температуры воды, передает ТАСС.

«Взрослые, особенно закаленные, могут купаться и в холодной воде. А вот дети — это индикатор», — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.

При этом он отметил, что в самой Москве также не стоит купаться. В столице нет условия, чтобы температура воды прогрелась вновь.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что жителям центра Европейской части России больше не стоит ждать жары. Также будет наблюдаться понижение температуры в водоемах.