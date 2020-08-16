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Власти ЛНР усомнились в способности Киева контролировать перемирие

Иван Линдеманн
08:43 16.08.2020
В субботу, 15 августа, власти самопровозглашенной республики сообщили, что по позициям ополчения был открыт огонь.
Власти ЛНР усомнились в способности Киева контролировать перемирие
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Украина не может контролировать соблюдение своими военными перемирия в Донбассе. Об этом заявили в народной милиции ЛНР.

«Действия противника в очередной раз подтверждают неспособность украинского руководства контролировать соблюдение своими боевиками достигнутых договоренностей», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в субботу, 15 августа, власти самопровозглашенной республики сообщили, что по позициям ополчения был открыт огонь. В результате погиб один военнослужащий ЛНР.

Новые меры по обеспечению перемирия вступили в силу с 27 июля. С этой даты наложен полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах, а также наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

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