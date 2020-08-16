В Германии назвали невыгодной закупку у США сжиженного газа

Немецкие власти заявили, что Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому топливу.

«Я считаю, что вопрос, покупать ли нам ещё и сжиженный газ, не стоит», - отметил Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель.

По его словам, в ФРГ работают над созданием крупных терминалов СПГ для экспорта.

Пегель подчеркнул, что в конечном итоге речь идет о сохранении конкурентоспособных вариантов. Для того, чтобы можно было выбирать цену между рядом предлагаемых продуктов.

Он напомнил, что в Штатах есть «особые методы добычи СПГ, которые сами по себе дороже, чем у природного газа».

«Сжиженный газ нужно вначале превратить в жидкость, это требует значительного количества энергии, придется перевозить его на большие расстояния на корабле сюда, в Германию», — уточнил министр.

Также, по его мнению, истинный страх Вашингтона заключается в том, что американские цены могут не выдержать конкуренции, передает RT.