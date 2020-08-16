В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко

В Минске в воскресенье, 16 августа, пройдет акция в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Митинг солидарности запланировала общественная организация «Белая Русь».

«Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс», - сказано в официальном сообщении организации в Facebook.

Также в «Белой Руси» сообщили, что на митинге соберутся противники раздела Белоруссии на два лагеря и все те, кому дорога родина.

Напомним, что на прошедших 9 августа выборах президента победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская - 10,12%.

Накануне Лукашенко заявил, что руководство Белоруссии никому не отдаст страну и удержит ситуацию.