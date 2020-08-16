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В Петербурге автомобилист сбил и протащил по асфальту инспектора ГИБДД: видео

Иван Линдеманн
07:42 16.08.2020
Во время проверки документов пассажир решил завести машину и скрыться с места происшествия.
© Видео: Невские Новости, "ВКонтакте" © Фото: Невские Новости, "ВКонтакте"

На набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге во время оформления нарушения пострадал инспектор ГИБДД. Об этом сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел рано утром после того, как сотрудники ДПС остановили иномарку. Во время проверки документов пассажир решил завести машину и скрыться с места происшествия. Один из инспекторов пытался помешать лихачу, но тот зажал его руку стеклом водительской двери и протащил по асфальту около 700 метров.

«Злоумышленник, совершивший наезд на полицейского, задержан. По предварительным данным, в момент инцидента он находился в наркотическом опьянении», - сказано в сообщении регионального МВД.

Оба мужчины - и водитель и пассажир - приехали из Архангельской области. Ранее были судимы.

Отмечается, что пострадавший в данный момент находится в удовлетворительном состоянии.

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