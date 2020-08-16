СМИ: США намерены разместить в Японии ракеты средней дальности

США в будущем рассматривают возможность размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе и Японии. Об этом заявил представитель президента США по контролю за вооружениями Маршалл Биллингсли, сообщает газета Nikkei.

Он отметил, что речь идет о неядерной крылатой ракете наземного базирования средней дальности. Ее разрабатывают в Штатах с 2019 года, то есть с того момента, как Вашингтон вышел из ДРСМД.

«Это как раз тот вид оборонительного потенциала, который понадобится таким странам, как Япония»,— сказал Биллингсли.

В прошлом году Владимир Путин заявлял, что видит угрозу для российских дальневосточных баз в случае, если США разместят свои ракеты в Японии и Южной Корее. Японский премьер-министр Синдзо Абэ тогда ответил, что Токио не получал от Вашингтона подобного предложения.