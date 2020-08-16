«Холодный подарок с небес»: крупный град засыпал улицы Башкирии

В Республике Башкортостан вечером в субботу, 15 августа, выпал крупный град. О стихии сообщили местные жители в своих соцсетях, подчеркнув, что за несколько минут до начала осадков по всей Уфе был слышен гром.

«За несколько минут до стихии был слышен грохот. Мы были в шоке и лихо успели запрыгнуть в дом. Настроение чудесное, несмотря на неожиданный холодный подарок с небес», - написала Юлия, жительницы Уфы.

По данным местного МЧС, подобная картина с крупным градом задержится в республике еще на сутки – до 16 августа. Спасатели рекомендовали соблюдать правила безопасности и по возможности оставаться дома, держась подальше от окон.

Ранее сообщалось, что в Самарской области выпал град огромных размеров. Местные жители сообщали, что падавшие с неба на дома и участки градины достигали размеров грецкого ореха.