Посол Белоруссии в Словакии высказался о протестах

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня выступил в поддержку участников несанкционированных акций в республике. Об этом он сообщил в опубликованном на YouTube ролике.

«В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране. Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я с вами, рабочие БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок», - сказал он.

Таким образом, Лещеня стал первым из действующих белорусских послов, поддержавших происходящее в стране. Он также отметил, что составляющими сильного государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры.

Игорь Лещеня занимает пост посла Белоруссии в Словакии с 2016 года. До этого он был послом в Египте и Израиле.

По официальным данным МВД Белоруссии, в результате массовых акций в период с 9 по 13 августа были задержаны почти 7 тысяч человек, пострадал 121 сотрудник милиции.