Трамп сообщил о смерти своего брата

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о кончине своего младшего брата Роберта, которому было 72 года.

Напомним, ранее мужчину госпитализировали в Нью-Йорке в тяжелом состоянии. Дональд посетил своего родственника в больнице в прошедшую пятницу.

Позже Белый дом распространил кадры того, как кортеж главы государства подъехал к больнице, после чего президент зашел в здание.

«С тяжелым сердцем хочу поделиться тем, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером. Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом», - отметил Трамп в письменном заявлении.

Он подчеркнул, что память о брате будет жить в его сердце вечно.

«Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», - заявил Трамп, пишет РИА Новости.

Ранее американские СМИ писали о том, что родственник президента тяжело болен. Сообщалось, что Роберта положили в одну из нью-йоркских клиник.