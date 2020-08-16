Джоли запретила детям видеться с родителями Питта

Голливудская звезда Анджелина Джоли запретила детям навещать родителей своего бывшего мужа Брэда Питта из-за конфликта со свекровью. Об этом сообщил таблоид Daily Mail со ссылкой на источник близкий к окружению актера.

Сообщается, что бабушка и дедушка не видели своих внуков с 2016 года, с момента их расставания после двух лет брака и почти десяти лет отношений. У пары есть трое кровных детей, и трое приемных.

По информации издания, раньше Джоли и Питт часто навещали его родителей, у которых большой дом и задний двор. Там дети летом сидели у костра, а зимой катались на санках.

Отмечается, что у актрисы не сложились отношения со свекровью из-за полярности мировоззрений. Мама Питта, как консервативная христианка, категорически выступала против однополых браков. А Джейн, придерживающаяся либеральных взглядов, даже позволяла себе отношения с девушками.

Ранее Анджелина Джоли и Брэд Питт заявили, что расстались ради благополучия семьи. По словам Джоли, некоторые люди воспользовались ее молчанием, в результате чего начала появляться лживая информация о причинах их развода.