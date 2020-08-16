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Врач назвала идеальные для ужина продукты

Роман Захаров
05:57 16.08.2020
По словам диетолога Натальи Кругловой, вечерний прием пищи должен быть легким, но при этом содержать достаточно витаминов, белка и пищевых волокон.
Врач назвала идеальные для ужина продукты
© Фото: pixabay

В вечернее время лучше не питаться жирной пищей, мясными полуфабрикатами, колбасными изделиями, выпечкой и сладостями. Такие рекомендации дала всем, кто следит за фигурой, врач-диетолог Наталья Круглова.

Специалист также посоветовала не употреблять перед сном в пищу крупы и продукты, которые содержат незначительное количество пищевых волокон, поскольку ночью организм должен отдыхать.

Кроме того, Круглова сообщила о необходимости убрать из вечернего рациона соленья, маринованные овощи, так как они задерживают воду в организме.

«Что касается молочных продуктов - здесь все индивидуально. У некоторых они тоже держат жидкость», - объяснила специалист в беседе с РИА Новости.

На ужин врач-диетолог посоветовала растительную пищу, мясо птицы, морепродукты, нежирные сыры, творог. По ее словам, вечерний прием пищи должен быть легким, но при этом содержать достаточно витаминов, белка и пищевых волокон. Если же перед сном очень хочется сладкого, то в этом случае Круглова рекомендовала съесть что-то из фруктов.

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