Врач назвала идеальные для ужина продукты

В вечернее время лучше не питаться жирной пищей, мясными полуфабрикатами, колбасными изделиями, выпечкой и сладостями. Такие рекомендации дала всем, кто следит за фигурой, врач-диетолог Наталья Круглова.

Специалист также посоветовала не употреблять перед сном в пищу крупы и продукты, которые содержат незначительное количество пищевых волокон, поскольку ночью организм должен отдыхать.

Кроме того, Круглова сообщила о необходимости убрать из вечернего рациона соленья, маринованные овощи, так как они задерживают воду в организме.

«Что касается молочных продуктов - здесь все индивидуально. У некоторых они тоже держат жидкость», - объяснила специалист в беседе с РИА Новости.

На ужин врач-диетолог посоветовала растительную пищу, мясо птицы, морепродукты, нежирные сыры, творог. По ее словам, вечерний прием пищи должен быть легким, но при этом содержать достаточно витаминов, белка и пищевых волокон. Если же перед сном очень хочется сладкого, то в этом случае Круглова рекомендовала съесть что-то из фруктов.