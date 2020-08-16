Умерла вдова Габриэля Гарсиа Маркеса

В Мехико в возрасте 87 лет ушла из жизни вдова колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса - Мерседес Барча. Согласно предварительным данным, причиной ее смерти стали проблемы с дыхательной системой, пишет El Tiempo.

Габриэль Гарсиа Маркес является автором романов «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», «Генерал в своем лабиринте». В 1982 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Писатель скончался в апреле 2014 года. Почечная недостаточность и острое респираторное заболевание вызвали у него острую сосудистую недостаточность, сопровождающуюся падением кровяного давления, что и привело к смерти Габриэля Гарсиа Маркеса.

В связи с уходом из жизни писателя соболезнования его супруге Мерседес Барча тогда выразил президент РФ Владимир Путин.