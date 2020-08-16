В Австралии серфер избил акулу и спас жену от смерти

В австралийском Порт-Маккуори мужчина спас свою жену от нападения акулы. Инцидент произошел, когда супружеская пара серферов ловила волну недалеко от местного пляжа.

В какой-то момент женщину атаковала большая белая акула, но ее муж не растерялся и набросился с кулаками на морского хищника.

«Этот парень спрыгнул со своей доски на акулу, ударил ее, чтобы освободить жену, а затем помог вернуться на пляж», - рассказал подробности случившегося гендиректор Surf Life Saving Стивен Пирс.

Во время ЧП женщина получила серьезные рваные раны правой ноги и была госпитализирована. Сейчас медики оценивают ее состояние как стабильное.

Как говорится в материале New York Post, пострадавшая осталась жива лишь благодаря вмешательству ее супруга.