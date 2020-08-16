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Индийские ученые разработали кирпичи для строительства на Луне

Роман Захаров
04:51 16.08.2020
Благодаря новой разработке специалистов, строительство на поверхности Луны станет значительно дешевле.
Индийские ученые разработали кирпичи для строительства на Луне
© Фото: pixabay

Ученые из Индийского института науки (IISc) и Индийской организации космических исследований (ISRO) разработали устойчивый процесс получения кирпичей для проведения строительных работ на Луне. Результаты научных трудов были  опубликованы в изданиях Ceramics International и PLOS One.

Симуляцию, похожую по составу на лунный грунт, подвергли процессу биологической минерализации. При помощи гуаровой камеди и бактерий специалисты смогли превратить реголитовую пыль в прочный кирпич.

Один из авторов исследований, доцент кафедры машиностроения Индийского института науки рассказал, что данный проект смог объединить в себе биологию и машиностроение.

Ученые отмечают, что отправка на Луну строительных материалов - процесс очень затратный, однако благодаря их разработке можно будет использовать сырье, полученное из лунного грунта, то есть создавать стройматериал прямо на естественном спутнике нашей планеты.

Кроме того, согласно заявлению индийских разработчиков, подобные кирпичи можно также использовать для экологически чистого строительства на Земле.

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