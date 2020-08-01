Хаматова прокомментировала уход Гармаша из «Современника»

Актриса Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из театра «Современник», отметив, что не видит той чудовищной ситуации, о которой он говорил. Она добавила, что любая труппа будет рада иметь такого артиста.

По словам Хаматовой у художественного руководителя театра Виктора Рыжаков ранее не было возможности показать себя, так как после его назначения театра сразу закрыли на карантин.

«Я считаю, что Виктор Рыжаков не гонится за модой в пустом смысле этого слова. Он имеет в виду "востребованный театр". И есть все шансы сохранить главное, что было в театре, - пульсацию времени и честный разговор со зрителем», - сказала актриса в интервью РБК.

Уход Гармаша Хаматова назвала его личным выбором и подчеркнула, что у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр.

«Если человек как художник не может согласиться с другим художником, значит он выбирает другой путь… Любая труппа рада иметь такого артиста. Радости большой нет, но и горя большого нет», - пояснила она.

Гармаш покинул театр «Современник», где играл 36 лет, из-за политики нового руководства. По его словам, что бывший худрук театра Галина Волчек не позволяла «сделать из театра модное место», а ситуация внутри труппы сейчас «чудовищная».