Трихолог объяснила почему после коронавируса начинают выпадать волосы

Волосы хорошо отображают состояние здоровья человека. И тяжелые инфекционные заболевания, в том числе и перенесенная коронавирусная инфекция, могут стать причиной выпадения волос. Об этом рассказала к.м.н., косметолог, трихолог Юлия Родина.

«Волосы - это сложный орган, который имеет свое кровоснабжение, иммунную систему, нервные окончания», - пояснила эксперт.

По ее словам, у человека более 85% волос находятся в стадии роста, 1% - в стадии покоя и 10% - в процессе выпадения. Нормой считается выпадение до 100 штук за сутки, уточнила врач.

«Волосы очень хорошо отражают общее состояние здоровья. Как правило, ухудшение внешнего вида, ломкость, сухость, выпадение волос и шелушение волосистой части головы - это результат нарушений в эндокринной, половой, иммунной системах, и, конечно же, стресса», - рассказала Родина сайту «Комсомольская правда».

Она уточнила, что причина выпадения волос лежит именно в их корне и зависит от множества факторов. Гормональная терапия, гормональные изменения, в том числе беременность и роды, могут сказаться на красоте прически женщины. Заболевания щитовидной железы, железодефицитная анемия также могут стать причиной выпадения волос.

«Длительные инфекционные заболевания, сопровождающие высокой температурой, в том числе и перенесенная коронавирусная инфекция в тяжелой форме», - пояснила эксперт.

Также на состояние волос влияют длительный стресс и наследственные факторы, которые могут привести к андрогенетической алопеции (облысению по мужскому типу), добавила трихолог.

Она посоветовала, при появлении залысин, выпадении более 100 штук в день и ухудшении кожи головы, стоит обязательно обратиться за консультацией к специалисту. Чтобы решить эту проблему, нужно сдать анализы и установить причину. Трихолог поможет подобрать шампунь, необходимые витамины, лекарственные препараты. Также могут быть назначены физиотерапевтические методы воздействия на волосистую часть головы, мезо- или плазмотерапия, отметила Родина.